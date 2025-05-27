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Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL

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Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 1
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 2
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 3
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 4
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 5
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 6
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 7
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 8
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 9
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 10
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 1
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 2
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 3
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 4
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 5
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 6
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 7
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 8
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 9
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 10
  • Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL
1 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х14х4
Вес, г.
460

Описание товара Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL

Ножовка универсальная Alligator 7 KRAFTOOL 15004-40_z01, предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество,цена.Спасибо продавцу.Всё, как в описании.



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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Ножовки
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка универсальная Alligator 7 KRAFTOOL 15004-40_z01, предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины различных пород средних и мелких размеров, ДСП.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество,цена.Спасибо продавцу.Всё, как в описании.


Ножовка универсальная ?Alligator Universal 7?, 400 мм, 7 TPI 3D зуб, KRAFTOOL - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1130 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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