Лобзик ручной Sparta 240205
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Характеристики
Описание товара Лобзик ручной Sparta 240205
Лобзик Sparta 240205 длиной 200 мм предназначен для выполнения прямо- и криволинейных распилов в фанерных или пластиковых заготовках. Прочная и упругая стальная рама надежно удерживает полотно длиной 130 мм, обеспечивая высокое качество работ. Лобзик используется для ремонта и отделки, а также для художественной резьбы по дереву.
Преимущества
- Высокий ресурс — полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали, а зубья прошли дополнительную закалку и долго сохраняют режущие свойства.
- Удобная работа с небольшими деталями — мелкие зубья обеспечивают необходимую точность распила.
- Комфортное использование — благодаря удобной и легкой пластиковой рукоятке длительная работа не вызывает усталость.
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Лобзик Sparta 240205 длиной 200 мм предназначен для выполнения прямо- и криволинейных распилов в фанерных или пластиковых заготовках. Прочная и упругая стальная рама надежно удерживает полотно длиной 130 мм, обеспечивая высокое качество работ. Лобзик используется для ремонта и отделки, а также для художественной резьбы по дереву.
Преимущества
- Высокий ресурс — полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали, а зубья прошли дополнительную закалку и долго сохраняют режущие свойства.
- Удобная работа с небольшими деталями — мелкие зубья обеспечивают необходимую точность распила.
- Комфортное использование — благодаря удобной и легкой пластиковой рукоятке длительная работа не вызывает усталость.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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