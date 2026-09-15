Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta
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Характеристики
Тип товара
ножовка по металлу
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 649419
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Загружаем...
310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ножовка по металлу
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
да
Длина, мм
410
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х13х2
Вес, г.
292
Описание товара Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta
Ножовка по металлу Sparta 775865 с полотном длиной 300 мм и пластмассовой рукояткой используется для резки металлических, пластмассовых и деревянных заготовок. Поворотные крепления позволяют установить полотно под углом 90° для продольного распила длинных заготовок. Ножовка оптимальна для бытового применения.
Преимущества
- Эффективность — инструмент с прочной стальной рамой позволяет успешно решать поставленные задачи.
- Разборная конструкция — на ножовку можно устанавливать сменные полотна 777405, 777455, 777715.
- Эргономичность — пластмассовая рукоятка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
ножовка по металлу
Материал рукояти
пластик
Поворот полотна
да
Длина, мм
410
Страна производитель
Китай
Ножовка по металлу Sparta 775865 с полотном длиной 300 мм и пластмассовой рукояткой используется для резки металлических, пластмассовых и деревянных заготовок. Поворотные крепления позволяют установить полотно под углом 90° для продольного распила длинных заготовок. Ножовка оптимальна для бытового применения.
Преимущества
- Эффективность — инструмент с прочной стальной рамой позволяет успешно решать поставленные задачи.
- Разборная конструкция — на ножовку можно устанавливать сменные полотна 777405, 777455, 777715.
- Эргономичность — пластмассовая рукоятка удобно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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