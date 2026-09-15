Ножовка по дереву, 500 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 649391
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320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х12х3
Вес, г.
442
Описание товара Ножовка по дереву, 500 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta
Ножовка по дереву SPARTA 232365 имеет полотно длиной 500 мм, на поверхность которого нанесена разметка. Закаленные зубья дольше остаются острыми. Удобная рукоятка обеспечивает надежный хват и удержание инструмента во время работы. Ножовка предназначена для распила средних и крупных заготовок из древесины.
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Бренд
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Ножовка по дереву SPARTA 232365 имеет полотно длиной 500 мм, на поверхность которого нанесена разметка. Закаленные зубья дольше остаются острыми. Удобная рукоятка обеспечивает надежный хват и удержание инструмента во время работы. Ножовка предназначена для распила средних и крупных заготовок из древесины.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по дереву, 500 мм, 5-6 TPI, каленый зуб, пластиковая рукоятка Sparta - данный товар вы можете купить по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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