Ножовка специальная (пила) ТАЙГА-Тулбокс 350 мм, 11 TPI, прямой зуб, точный рез, импульсная закалка каждого зуба, ЗУБР
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пилы ручные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
В наличии
Код товара: 611835
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
350
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х13х4
Вес, г.
279
Описание товара Ножовка специальная (пила) ТАЙГА-Тулбокс 350 мм, 11 TPI, прямой зуб, точный рез, импульсная закалка каждого зуба, ЗУБР
Надежный и качественный инструмент с мелкими прямыми зубьями, остро заточенными с двухсторон, обеспечивает быстрый точный рез
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Бренд
Тип товара
Пилы ручные
Длина лезвия, мм
350
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Надежный и качественный инструмент с мелкими прямыми зубьями, остро заточенными с двухсторон, обеспечивает быстрый точный рез
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка специальная (пила) ТАЙГА-Тулбокс 350 мм, 11 TPI, прямой зуб, точный рез, импульсная закалка каждого зуба, ЗУБР - стоимость товара 580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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