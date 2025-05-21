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SSD Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E

6 Отзывы
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Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E - фото 1
Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E - фото 2
Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5150
Скорость записи, Мб/с
4900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E - фото 1
  • Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E - фото 2
  • Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606037
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5150
Скорость записи, Мб/с
4900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
45

Описание товара Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая упаковка для транспортировки. Забрал в ПВЗ , установил. Отформатировал, установил систему. Заявленным скоростям соответствует. Отличный продавец .
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Фирменная утилита диск видит, всё работает отлично. Упаковка - выше всяких похвал + бумажный бланк гарантии. (надеюсь, не понадобится). Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Вячеслав Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили. Ещё не устанавливал. Упаковано хорошо. Содержимое соответствует заказанному товару. Вложена гарантия на 12 месяцев, что очень приятно. Большое спасибо продовцу.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Илья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло целое, все запечатано, гарантия. В общем все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество - на высоте. Монтировал под родной радиатор материнской платы gigabyte Z590 gaming X. Скорости соответствуют заявленным. Ставил под систему W 10pro. Размер оптимальный, если не забивать его сторонники файлами. Посмотрю как будет работать и если что, закажу на 1тб во второй слот м2 под игрухи.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
сергей к.

Достоинства:


Комментарий:
продавец умница !!!! все на высшем уровне !!!! наклодная !!! коробка большая !!! упаковка и товар ---- на высоком уровне !!!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
5150
Скорость записи, Мб/с
4900
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
DRAM буфер
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая упаковка для транспортировки. Забрал в ПВЗ , установил. Отформатировал, установил систему. Заявленным скоростям соответствует. Отличный продавец .
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Фирменная утилита диск видит, всё работает отлично. Упаковка - выше всяких похвал + бумажный бланк гарантии. (надеюсь, не понадобится). Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Вячеслав Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили. Ещё не устанавливал. Упаковано хорошо. Содержимое соответствует заказанному товару. Вложена гарантия на 12 месяцев, что очень приятно. Большое спасибо продовцу.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Илья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло целое, все запечатано, гарантия. В общем все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество - на высоте. Монтировал под родной радиатор материнской платы gigabyte Z590 gaming X. Скорости соответствуют заявленным. Ставил под систему W 10pro. Размер оптимальный, если не забивать его сторонники файлами. Посмотрю как будет работать и если что, закажу на 1тб во второй слот м2 под игрухи.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
сергей к.

Достоинства:


Комментарий:
продавец умница !!!! все на высшем уровне !!!! наклодная !!! коробка большая !!! упаковка и товар ---- на высоком уровне !!!


Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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