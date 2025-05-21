Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упаковка для транспортировки. Забрал в ПВЗ , установил. Отформатировал, установил систему. Заявленным скоростям соответствует. Отличный продавец .
Достоинства:
Комментарий:
Фирменная утилита диск видит, всё работает отлично. Упаковка - выше всяких похвал + бумажный бланк гарантии. (надеюсь, не понадобится). Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили. Ещё не устанавливал. Упаковано хорошо. Содержимое соответствует заказанному товару. Вложена гарантия на 12 месяцев, что очень приятно. Большое спасибо продовцу.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло целое, все запечатано, гарантия. В общем все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество - на высоте. Монтировал под родной радиатор материнской платы gigabyte Z590 gaming X. Скорости соответствуют заявленным. Ставил под систему W 10pro. Размер оптимальный, если не забивать его сторонники файлами. Посмотрю как будет работать и если что, закажу на 1тб во второй слот м2 под игрухи.
Достоинства:
Комментарий:
продавец умница !!!! все на высшем уровне !!!! наклодная !!! коробка большая !!! упаковка и товар ---- на высоком уровне !!!
Отзывы о товаре Накопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упаковка для транспортировки. Забрал в ПВЗ , установил. Отформатировал, установил систему. Заявленным скоростям соответствует. Отличный продавец .
Достоинства:
Комментарий:
Фирменная утилита диск видит, всё работает отлично. Упаковка - выше всяких похвал + бумажный бланк гарантии. (надеюсь, не понадобится). Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили. Ещё не устанавливал. Упаковано хорошо. Содержимое соответствует заказанному товару. Вложена гарантия на 12 месяцев, что очень приятно. Большое спасибо продовцу.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло целое, все запечатано, гарантия. В общем все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество - на высоте. Монтировал под родной радиатор материнской платы gigabyte Z590 gaming X. Скорости соответствуют заявленным. Ставил под систему W 10pro. Размер оптимальный, если не забивать его сторонники файлами. Посмотрю как будет работать и если что, закажу на 1тб во второй слот м2 под игрухи.
Достоинства:
Комментарий:
продавец умница !!!! все на высшем уровне !!!! наклодная !!! коробка большая !!! упаковка и товар ---- на высоком уровне !!!