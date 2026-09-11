Описание товара Память оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 32GB (ES.32G21.PSI)

Для кого и под какие задачи

Эта модуль оперативной памяти идеально подходит для владельцев ноутбуков, желающих существенно повысить производительность своей системы для решения ресурсоемких задач. Он станет отличным выбором для профессионалов, работающих с графикой, монтажом видео, виртуальными машинами или большими базами данных, а также для геймеров на мобильных платформах, где 32 ГБ объема позволяют забыть о подкачке файлов даже в самых современных играх. Для повседневной офисной работы такой объем является избыточным, но он предоставляет огромный запас на будущее и исключает любые проблемы с многозадачностью, открывая десятки вкладок и приложений одновременно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным решением для ноутбуков и компактных ПК. Его форм-фактор - SO-DIMM, что означает компактный размер, предназначенный специально для установки в мобильные устройства, мини-ПК и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Крайне важно помнить, что слоты для SO-DIMM физически несовместимы со слотами для полноразмерных планок DIMM для настольных систем, поэтому данный модуль подходит только для ноутбучной платформы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает впечатляющим объемом в 32 ГБ, что на сегодняшний день считается верхней границей для большинства мобильных рабочих станций. Его штатная частота составляет 3200 МГц (обозначение PC25600), что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой обработки данных. В реальных сценариях такая комбинация объема и скорости означает молниеносную реакцию системы при переключении между тяжелыми приложениями, сокращение времени рендеринга и загрузки уровней в играх, а также полное отсутствие тормозов при работе с объемными проектами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CAS Latency (CL) для этой модели равен 22, что является типичным значением для памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и указывает на небольшую задержку перед выдачей данных. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данный модуль, вероятнее всего, поддерживает заводской разгон через профиль JEDEC или XMP, что позволяет ему автоматически работать на заявленной частоте 3200 МГц при поддержке со стороны процессора и материнской платы ноутбука, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащенными слотами SO-DIMM под память DDR4. Он рассчитан на работу с процессорами Intel Core 10-го, 11-го поколений и новее, а также с современными мобильными платформами AMD Ryzen. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего ноутбука на максимально поддерживаемый объем памяти на один слот и общую максимальную частоту, так как некоторые модели могут ограничивать ее значением 2666 МГц или 2933 МГц, не позволяя раскрыть весь потенциал планки.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти от Apacer выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов, что является стандартом для большинства мобильных решений. Это обеспечивает гарантированную совместимость по высоте с любым корпусом ноутбука, но предполагает, что охлаждение модуля осуществляется за счет общей системы вентиляции устройства. Внешний вид лаконичен и функционален, подсветка отсутствует, что полностью соответствует назначению модуля как решения для повышения производительности, а не визуальных эффектов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, необходимо установить вторую идентичную или максимально близкую по характеристикам планку в парный слот на материнской плате ноутбука. Если в вашем устройстве два слота и один из них свободен, установка данной планки позволит в будущем легко добавить вторую и получить 64 ГБ в двухканальном режиме, что является мощным апгрейдом.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это физическая и электрическая несовместимость с поколениями DDR3 или DDR5, а также с настольными слотами DIMM. Убедитесь, что ваш ноутбук имеет свободный слот SO-DIMM DDR4 и что процессор и чипсет поддерживают частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на более низкой, стандартной для платформы частоте. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме рекомендуется приобретать сразу два модуля из одного набора или с максимально близкими таймингами, так как смешивание разных планок может привести к нестабильной работе на высоких частотах.