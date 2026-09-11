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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X670
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602839
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Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0)
**Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI** — это идеальное решение для тех, кто хочет создать мощный и надёжный игровой ПК.
**Преимущества:**
* **Надёжность и стабильность.** ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI обеспечивает стабильную работу системы даже при высоких нагрузках, что особенно важно во время длительных игровых сессий.
* **Поддержка новейших технологий.** Плата поддерживает современные стандарты и технологии, что позволяет использовать её в самых передовых игровых системах.
* **Wi-Fi подключение.** Встроенный Wi-Fi модуль обеспечивает удобное подключение к сети без необходимости использования дополнительных адаптеров.
* **Стильный дизайн.** ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI имеет привлекательный внешний вид, который подчеркнёт индивидуальность вашего ПК.
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и передовые технологии. Она станет основой для создания мощной и производительной игровой системы, которая будет радовать вас своей работой долгие годы.
**Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI** — это идеальное решение для тех, кто хочет создать мощный и надёжный игровой ПК.
**Преимущества:**
* **Надёжность и стабильность.** ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI обеспечивает стабильную работу системы даже при высоких нагрузках, что особенно важно во время длительных игровых сессий.
* **Поддержка новейших технологий.** Плата поддерживает современные стандарты и технологии, что позволяет использовать её в самых передовых игровых системах.
* **Wi-Fi подключение.** Встроенный Wi-Fi модуль обеспечивает удобное подключение к сети без необходимости использования дополнительных адаптеров.
* **Стильный дизайн.** ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI имеет привлекательный внешний вид, который подчеркнёт индивидуальность вашего ПК.
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и передовые технологии. Она станет основой для создания мощной и производительной игровой системы, которая будет радовать вас своей работой долгие годы.
Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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