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Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X670
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602839
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.2
Чипсет
AMD X670
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi 802.11n
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.35

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0)

**Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI** — это идеальное решение для тех, кто хочет создать мощный и надёжный игровой ПК. **Преимущества:** * **Надёжность и стабильность.** ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI обеспечивает стабильную работу системы даже при высоких нагрузках, что особенно важно во время длительных игровых сессий. * **Поддержка новейших технологий.** Плата поддерживает современные стандарты и технологии, что позволяет использовать её в самых передовых игровых системах. * **Wi-Fi подключение.** Встроенный Wi-Fi модуль обеспечивает удобное подключение к сети без необходимости использования дополнительных адаптеров. * **Стильный дизайн.** ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI имеет привлекательный внешний вид, который подчеркнёт индивидуальность вашего ПК. Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и передовые технологии. Она станет основой для создания мощной и производительной игровой системы, которая будет радовать вас своей работой долгие годы.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.2
Чипсет
AMD X670
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi 802.11n
Описание
**Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI** — это идеальное решение для тех, кто хочет создать мощный и надёжный игровой ПК. **Преимущества:** * **Надёжность и стабильность.** ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI обеспечивает стабильную работу системы даже при высоких нагрузках, что особенно важно во время длительных игровых сессий. * **Поддержка новейших технологий.** Плата поддерживает современные стандарты и технологии, что позволяет использовать её в самых передовых игровых системах. * **Wi-Fi подключение.** Встроенный Wi-Fi модуль обеспечивает удобное подключение к сети без необходимости использования дополнительных адаптеров. * **Стильный дизайн.** ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI имеет привлекательный внешний вид, который подчеркнёт индивидуальность вашего ПК. Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и передовые технологии. Она станет основой для создания мощной и производительной игровой системы, которая будет радовать вас своей работой долгие годы.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (90MB1BA0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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