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Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW)

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Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 1
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 2
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 3
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 4
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 5
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 6
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 7
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 1
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 2
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 3
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 4
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 5
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 6
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 7
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599937
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
AMD
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
150

Описание товара Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW)

Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT SLIM предназначен для использования в узких корпусах. Оснащенный медными тепловыми трубками и радиатором, он обеспечивает эффективное охлаждение и увеличивает производительность устройства. Устройство имеет утонченную конструкцию шириной всего 12 см, что позволяет ему умещаться в узкие корпуса. Он поддерживает широкий диапазон сокетов, включая Intel LGA115x/1200 и AM4/5. Конструкция кулера ID-COOLING SE-207-XT SLIM обеспечивает бесшумную работу благодаря специальным амортизирующим подушкам, которые поглощают вибрации и звуки.



Теги товара: AMD, 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
AMD
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT SLIM предназначен для использования в узких корпусах. Оснащенный медными тепловыми трубками и радиатором, он обеспечивает эффективное охлаждение и увеличивает производительность устройства. Устройство имеет утонченную конструкцию шириной всего 12 см, что позволяет ему умещаться в узкие корпуса. Он поддерживает широкий диапазон сокетов, включая Intel LGA115x/1200 и AM4/5. Конструкция кулера ID-COOLING SE-207-XT SLIM обеспечивает бесшумную работу благодаря специальным амортизирующим подушкам, которые поглощают вибрации и звуки.


Теги товара: AMD, 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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