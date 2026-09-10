Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358027
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1500 об/мин
Уровень шума
25.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х4
Вес, г.
250
Описание товара Вентилятор для корпуса Zalman ZM-RFD120A
Вентилятор ZALMAN ZM-RFD120A диаметром 12 см способствует своевременному и эффективному охлаждению компонентов компьютера. В основе его функционирования лежит гидродинамический подшипник. Благодаря антивибрационной прокладке устройство функционирует бесшумно. Скорость вращения вентилятора с 7 лопастями варьируется от 800 до 1500 об/мин. Время безотказной работы устройства достигает 40000 ч. Адресная ARGB-подсветка имеет программное управление. Крепежные винты предусмотрены в комплекте поставки вентилятора ZALMAN ZM-RFD120A.
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1500
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1500 об/мин
Уровень шума
25.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Вентилятор ZALMAN ZM-RFD120A диаметром 12 см способствует своевременному и эффективному охлаждению компонентов компьютера. В основе его функционирования лежит гидродинамический подшипник. Благодаря антивибрационной прокладке устройство функционирует бесшумно. Скорость вращения вентилятора с 7 лопастями варьируется от 800 до 1500 об/мин. Время безотказной работы устройства достигает 40000 ч. Адресная ARGB-подсветка имеет программное управление. Крепежные винты предусмотрены в комплекте поставки вентилятора ZALMAN ZM-RFD120A.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 1500 об/мин, 800 об/мин
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 1500 об/мин, 800 об/мин
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