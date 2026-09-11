Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, черное (532549)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, черное (532549)
Модель BRABIX Cuba EX-542 - высококачественное современное кресло с комфортной мягкой посадкой и выраженной поясничной поддержкой спины. Обивка выполнена из высококачественной экокожи rhodes. Данный материал приятный на ощупь, износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Кресло имеет строгие квадратные формы. Дополнительная подушка на сидении и спинке кресла обеспечивает удобное положение сидящего. Плотная многослойная набивка, 3D хромированные подлокотники с мягкими накладками создают максимально комфортные условия для продуктивной работы. Надежный механизм Top Gun гарантирует хорошую поддержку спины и комфорт за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой усилия качания под вес сидящего, позволяет регулировать высоту сиденья. Стильные и долговечные хромированные детали подчеркивают изысканный вкус владельца. Максимальная нагрузка на кресло до 130 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
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