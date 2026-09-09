Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311699
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
да
Цвет
бежевый
Размеры в упаковке, см
75х58х52
Вес, кг.
28
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW Изысканное и удобное кресло для современного руководителя выполнено в оригинальном дизайне. Низкая спинка и механизм качания с фиксацией спинки в рабочем положении обеспечивает комфортную работу руководителя. Кресло регулируется по высоте. Каркас, крестовина и подлокотники изготавливаются из хромированного металла. Сидение и спинка модели CH-883-LOW изготовлены из высококачественной искусственной кожи. Подлокотники Бюрократ CH-883-LOW имеют накладки из искусственной кожи.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 120 кг, бежевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 470 руб.1868 руб. в СплитКресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитКресло игровое Defender Synergy Черный/Красный, класс 3, PU
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, ...
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусств...
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитКресло офисное Defender MADRID коричневый
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пл...
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитКресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320
-
В наличииЦена 8 060 руб.2015 руб. в СплитКресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитКресло игровое Defender Master (64359) Black/Red
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитКресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU
-
В наличииЦена 8 550 руб.2138 руб. в СплитКресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитКресло игровое Defender CORE BLACK
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
да
Развернуть
Цвет
бежевый
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW Изысканное и удобное кресло для современного руководителя выполнено в оригинальном дизайне. Низкая спинка и механизм качания с фиксацией спинки в рабочем положении обеспечивает комфортную работу руководителя. Кресло регулируется по высоте. Каркас, крестовина и подлокотники изготавливаются из хромированного металла. Сидение и спинка модели CH-883-LOW изготовлены из высококачественной искусственной кожи. Подлокотники Бюрократ CH-883-LOW имеют накладки из искусственной кожи.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 120 кг, бежевые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 120 кг, бежевые
Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-883-LOW/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа крестовина хром