Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/синее (532638)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Alpha GM-018, ткань/экокожа, черное/синее (532638)
Стильное игровое кресло BRABIX с плотной набивкой и вниманием к деталям. Спортивный дизайн серии Alpha подчеркивает принадлежность к особой касте компьютерных кресел. В обивке кресла использованы прочная мебельная ткань и экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Плотная набивка и эргономичная форма спинки позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом. Уникальный дизайн и карбоновые вставки делают модель не только функциональной, но и стильной. Кресло регулируется по высоте. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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