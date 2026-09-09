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Компьютерное кресло Бюрократ CH-296NX черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Бюрократ CH-296NX черный

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Компьютерное кресло Бюрократ CH-296NX черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 198159
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, кг.
7.6

Описание товара Компьютерное кресло Бюрократ CH-296NX черный

Кресло является одним из наиболее важных предметов мебели в офисе. От качества компьютерных стульев зависит уровень комфорта сотрудников, а значит, все важнейшие показатели организации в целом, в том числе и финансовые.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Бюрократ CH-296NX черный




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло является одним из наиболее важных предметов мебели в офисе. От качества компьютерных стульев зависит уровень комфорта сотрудников, а значит, все важнейшие показатели организации в целом, в том числе и финансовые.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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