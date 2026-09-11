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Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево

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Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево - фото 1
Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево - фото 2
Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево - фото 3
Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево - фото 4
Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
  • Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево - фото 1
  • Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево - фото 2
  • Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево - фото 3
  • Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево - фото 4
  • Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 522341
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х59х25
Вес, кг.
8.6

Описание товара Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево

Высота кресла: 850 мм. Высота сиденья: 475 мм. Высота с подлокотниками: 640 мм. Высота подлокотника: 165 мм. Глубина сиденья: 415 мм. Ширина с подлокотниками: 560 мм. Ширина сиденья: 480 мм. Ширина полозьев: 560 мм. Глубина полозьев: 560 мм. Упаковка: масса 8,75 кг, объем 0,084 м3, габариты 770 х 210 х 520 мм.

Отзывы о товаре Стул Бюрократ ДЖУНО черный эко.кожа на ножках дерево




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на ножках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Высота кресла: 850 мм. Высота сиденья: 475 мм. Высота с подлокотниками: 640 мм. Высота подлокотника: 165 мм. Глубина сиденья: 415 мм. Ширина с подлокотниками: 560 мм. Ширина сиденья: 480 мм. Ширина полозьев: 560 мм. Глубина полозьев: 560 мм. Упаковка: масса 8,75 кг, объем 0,084 м3, габариты 770 х 210 х 520 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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