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Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU - фото 1
  • Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU - фото 2
  • Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU - фото 3
  • Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU - фото 4
  • Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU - фото 5
  • Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 020 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702928
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU
8 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х59х28
Вес, кг.
15.4

Описание товара Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU

Игровое кресло DEFENDER Okas черный/серый, класс 3, полиуретан и сетка 64054 - стильное геймерское кресло. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка кресла Okas выполнена из двух материалов: прочная экокожа и плотной сетчатой ткани. Благодаря специальному механизму можно менять угол наклона спинки до 135 градусов, выбирая наиболее удобное положение для пользователя.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Игровое кресло DEFENDER Okas черный/серый, класс 3, полиуретан и сетка 64054 - стильное геймерское кресло. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка кресла Okas выполнена из двух материалов: прочная экокожа и плотной сетчатой ткани. Благодаря специальному механизму можно менять угол наклона спинки до 135 градусов, выбирая наиболее удобное положение для пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8020 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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