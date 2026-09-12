Стул Бюрократ ДЖУНО светло-бежевый эко.кожа на ножках дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисный стул
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
дерево
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на ножках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695338
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисный стул
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
дерево
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на ножках
Цвет
светло-бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х61х26
Вес, кг.
8.6
Описание товара Стул Бюрократ ДЖУНО светло-бежевый эко.кожа на ножках дерево
Стул классического дизайна на деревянном каркасе. Прекрасно впишется в любой интерьер офиса.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, без подлокотников
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Офисный стул
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
дерево
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на ножках
Развернуть
Цвет
светло-бежевый
Страна производитель
Китай
Стул классического дизайна на деревянном каркасе. Прекрасно впишется в любой интерьер офиса.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, без подлокотников
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, без подлокотников
Стул Бюрократ ДЖУНО светло-бежевый эко.кожа на ножках дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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