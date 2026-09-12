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Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик

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Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искуственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695428
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искуственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х65х25
Вес, кг.
14.9

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик

Кресло руководителя Бюрократ CH-607 — это отличное сочетание удобства, стиля и качества. Оно прекрасно подходит для создания комфортного рабочего места. Сетка в сочетании с тканью обеспечивает хорошую вентиляцию и комфорт при длительном сидении. Хромированная крестовина и детали добавляют современный и элегантный вид, а подголовник предоставляет дополнительную поддержку шеи. Это кресло станет не только отличным дополнением к вашему офису, но и поможет поддерживать правильную осанку во время работы.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искуственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный/серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло руководителя Бюрократ CH-607 — это отличное сочетание удобства, стиля и качества. Оно прекрасно подходит для создания комфортного рабочего места. Сетка в сочетании с тканью обеспечивает хорошую вентиляцию и комфорт при длительном сидении. Хромированная крестовина и детали добавляют современный и элегантный вид, а подголовник предоставляет дополнительную поддержку шеи. Это кресло станет не только отличным дополнением к вашему офису, но и поможет поддерживать правильную осанку во время работы.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-607 светло-серый TW-02 сиденье черный сетка/ткань с подголов. крестов. пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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