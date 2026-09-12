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Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый

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Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 1
Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 2
Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 3
Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 4
Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 5
Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 6
Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 7
Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 6
  • Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 7
  • Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703306
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
65х61х52
Вес, кг.
14.4

Описание товара Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый

Офисное кресло Бюрократ предназначено для работы в офисе, на ресепшне, дома. Недорогая и удобная модель компьютерного кресла подойдет для взрослого мужчины или женщины, для школьника, подростка или геймера мальчика и девочки. Игровое кресло прекрасно впишется в интерьер офиса, рабочего кабинета, детской комнаты. Высокая анатомическая спинка обеспечит комфорт, снизит нагрузку на спину в течении всего рабочего дня, а мягкое удобное сидение обеспечит свободную циркуляцию воздуха. Легкую маневренность компьютерному стулу обеспечат поворотные колеса, а прочный каркас и газлифт помогут отрегулировать рабочее кресло по высоте. Легкая сборка, износостойкий материал и максимальная нагрузка до 120кг являются преимуществом перед другими моделями.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Офисное кресло Бюрократ предназначено для работы в офисе, на ресепшне, дома. Недорогая и удобная модель компьютерного кресла подойдет для взрослого мужчины или женщины, для школьника, подростка или геймера мальчика и девочки. Игровое кресло прекрасно впишется в интерьер офиса, рабочего кабинета, детской комнаты. Высокая анатомическая спинка обеспечит комфорт, снизит нагрузку на спину в течении всего рабочего дня, а мягкое удобное сидение обеспечит свободную циркуляцию воздуха. Легкую маневренность компьютерному стулу обеспечат поворотные колеса, а прочный каркас и газлифт помогут отрегулировать рабочее кресло по высоте. Легкая сборка, износостойкий материал и максимальная нагрузка до 120кг являются преимуществом перед другими моделями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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