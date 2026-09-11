Стулья Brabix Twins CF-011, комплект 2 шт., хром каркас, ткань, бежевый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Стулья Brabix Twins CF-011, комплект 2 шт., хром каркас, ткань, бежевый
Универсальные стулья BRABIX Twins CF-011 поставляются комплектом по 2 штуки. Цена указана за комплект!. Стулья Twins предназначены не только для офисов. Они прекрасно дополнят интерьер уютной кухни или столовой. Современные, легкие формы, плавные линии и компактный размер. Спинка и сиденье украшены прострочкой в виде квадрата. Основание – монолитное, выполнено из 9-слойной фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику. Материал обивки – плотная, износостойкая ткань Moderno. Поролон средней жесткости, достаточно плотной набивки. Каркас – сварной металлический, с защитно-декоративным покрытием. Состоит из стальной трубы Ф18х1.5 мм и 4-х. опорных пластин 30х30х1.5 мм. Хромированная металлическая рама способна выдержать нагрузку до 120 кг.
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