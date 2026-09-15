Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Колеса
да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб.
В наличии
Код товара: 695263
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 800 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Колеса
да
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
72х67х27
Вес, кг.
15
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик
Компьютерное кресло Бюрократ в чёрном цвете — практичное решение для рабочего места и домашнего кабинета. Модель оснащена синхронным механизмом качания и регулировкой высоты с помощью газлифта, чтобы настроить посадку под себя. Подлокотники помогают сделать работу за столом удобнее, а колёса обеспечивают мобильность кресла. Цельная конструкция спинки с сиденьем подчёркивает лаконичный дизайн модели. Пластиковая крестовина рассчитана на нагрузку до 120 кг. Кресло произведено в России.
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Теги товара: до 120 кг
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Колеса
да
Цвет
черный
Развернуть
Страна производитель
Россия
Компьютерное кресло Бюрократ в чёрном цвете — практичное решение для рабочего места и домашнего кабинета. Модель оснащена синхронным механизмом качания и регулировкой высоты с помощью газлифта, чтобы настроить посадку под себя. Подлокотники помогают сделать работу за столом удобнее, а колёса обеспечивают мобильность кресла. Цельная конструкция спинки с сиденьем подчёркивает лаконичный дизайн модели. Пластиковая крестовина рассчитана на нагрузку до 120 кг. Кресло произведено в России.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Теги товара: до 120 кг
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Теги товара: до 120 кг
Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - по цене 7800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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