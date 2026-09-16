Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 300 руб.
В наличии
Код товара: 702972
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 300 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х49х47
Вес, кг.
14.8
Описание товара Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559
Игровое кресло Defender Energy - это сочетание комфорта и функциональности. Оно разработано с учетом всех требований к эргономике и дизайну, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время длительного использования.
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Игровое кресло Defender Energy - это сочетание комфорта и функциональности. Оно разработано с учетом всех требований к эргономике и дизайну, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время длительного использования.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 - стоимость товара 8300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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