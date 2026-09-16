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Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559

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Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 - фото 2
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Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 - фото 4
Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 - фото 5
Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 - фото 1
  • Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 - фото 2
  • Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 - фото 3
  • Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 - фото 4
  • Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 - фото 5
  • Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 300 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702972
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559
8 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х49х47
Вес, кг.
14.8

Описание товара Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559

Игровое кресло Defender Energy - это сочетание комфорта и функциональности. Оно разработано с учетом всех требований к эргономике и дизайну, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время длительного использования.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Игровое кресло Defender Energy - это сочетание комфорта и функциональности. Оно разработано с учетом всех требований к эргономике и дизайну, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время длительного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Defender ENERGY BLACK 64559 - стоимость товара 8300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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