Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418)
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418)
BRABIX Pilot - стильное кресло повышенного комфорта с высокой эргономичной спинкой и мягким подголовником. Данная модель украсит любой интерьер, будь то квартира или офис. Обивка спинки из высококачественной мягкой экокожи Santorini, с ремнями для поясничной поддержки. Экокожа - современный материал на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Сиденье кресла просторное с плотной набивкой поролона. Износостойкая объемная мебельная ткань TW практически не выцветает. Комфортный подголовник и подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи добавляют презентабельности и легко чистятся. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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