Top.Mail.Ru
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 6
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 7
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное (532418) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
10 610 руб.  17 820 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418)
10 610 руб. -40%
17 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
84х67х28
Вес, кг.
13.28

Описание товара Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418)

BRABIX Pilot - стильное кресло повышенного комфорта с высокой эргономичной спинкой и мягким подголовником. Данная модель украсит любой интерьер, будь то квартира или офис. Обивка спинки из высококачественной мягкой экокожи Santorini, с ремнями для поясничной поддержки. Экокожа - современный материал на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Сиденье кресла просторное с плотной набивкой поролона. Износостойкая объемная мебельная ткань TW практически не выцветает. Комфортный подголовник и подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи добавляют презентабельности и легко чистятся. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
BRABIX Pilot - стильное кресло повышенного комфорта с высокой эргономичной спинкой и мягким подголовником. Данная модель украсит любой интерьер, будь то квартира или офис. Обивка спинки из высококачественной мягкой экокожи Santorini, с ремнями для поясничной поддержки. Экокожа - современный материал на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Сиденье кресла просторное с плотной набивкой поролона. Износостойкая объемная мебельная ткань TW практически не выцветает. Комфортный подголовник и подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи добавляют презентабельности и легко чистятся. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (532418) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...