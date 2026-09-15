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Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево

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Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево - фото 1
Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево - фото 2
Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево - фото 3
Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево - фото 4
Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево - фото 1
  • Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево - фото 2
  • Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево - фото 3
  • Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево - фото 4
  • Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 390 руб. 
Начислим 423 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 522289
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево
26 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х20
Вес, кг.
18.5

Описание товара Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево

Подлокотники деревянные цвета «темный орех» с мягкими накладками из натуральной кожи (лицевые части). Каркас деревянный, полозья. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 14,65 кг, объем 0,177 м3, габариты 825 х 320 х 670 мм.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Подлокотники деревянные цвета «темный орех» с мягкими накладками из натуральной кожи (лицевые части). Каркас деревянный, полозья. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 14,65 кг, объем 0,177 м3, габариты 825 х 320 х 670 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево - стоимость товара 26390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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