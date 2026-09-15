Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
180 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 620 руб.
В наличии
Код товара: 497727
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
180 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
да
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
23.05
Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный
Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC (черный) — это эргономичное геймерское кресло повышенной прочности, разработанное под суббрендом Zombie компании Бюрократ. Модель создана для профессиональных игроков и пользователей, проводящих долгие часы за компьютером, и выдерживает нагрузку до 150 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 150 кг, серые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
180 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Развернуть
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
да
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Россия
Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC (черный) — это эргономичное геймерское кресло повышенной прочности, разработанное под суббрендом Zombie компании Бюрократ. Модель создана для профессиональных игроков и пользователей, проводящих долгие часы за компьютером, и выдерживает нагрузку до 150 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 150 кг, серые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 150 кг, серые
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный - стоимость товара 13620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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