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Кресло игровое Defender ROCK BLACK/RED PU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Defender ROCK BLACK/RED PU

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender ROCK BLACK/RED PU - фото 1
  • Кресло игровое Defender ROCK BLACK/RED PU - фото 2
  • Кресло игровое Defender ROCK BLACK/RED PU - фото 3
  • Кресло игровое Defender ROCK BLACK/RED PU - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702931
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кресло игровое Defender ROCK BLACK/RED PU
8 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
89х60х47
Вес, кг.
16.8

Описание товара Кресло игровое Defender ROCK BLACK/RED PU

Компьютерное кресло Defender Rock красный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 120 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 440 до 540 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Механизм топ-ган позволяет качаться, а если нужно зафиксировать положение – есть блокировка качания и наклона спинки.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender ROCK BLACK/RED PU




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Компьютерное кресло Defender Rock красный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 120 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 440 до 540 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Механизм топ-ган позволяет качаться, а если нужно зафиксировать положение – есть блокировка качания и наклона спинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Defender ROCK BLACK/RED PU - стоимость товара 8920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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