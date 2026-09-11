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Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103)

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Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 6
Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 7
Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 8
Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 9
Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 8
  • Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 9
  • Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557516
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
65х51х20
Вес, кг.
11.91

Описание товара Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103)

BRABIX Simple - простое, доступное кресло для офиса и дома с очень удобной посадкой. Одним из плюсов данной модели является компактная упаковка по габаритам спинки и сиденья. Преподнести его, например, в качестве подарка не составит труда. Материал обивки искусственная кожа (экокожа) - практичный и неприхотливый в уходе материал. Улучшает пропускную способность воздуха наличие перфорированных вставок на спинке и сиденье, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Пятилучие металлическое разборное выдерживает нагрузку до 120 кг. Удобный механизм регулировки положения спинки позволяет подстроить модель под свои нужды: например, если хочется передохнуть, ее можно откинуть. Качественное кресло среднего ценового сегмента. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Simple EX-521 экокожа, черное (532103)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
BRABIX Simple - простое, доступное кресло для офиса и дома с очень удобной посадкой. Одним из плюсов данной модели является компактная упаковка по габаритам спинки и сиденья. Преподнести его, например, в качестве подарка не составит труда. Материал обивки искусственная кожа (экокожа) - практичный и неприхотливый в уходе материал. Улучшает пропускную способность воздуха наличие перфорированных вставок на спинке и сиденье, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Пятилучие металлическое разборное выдерживает нагрузку до 120 кг. Удобный механизм регулировки положения спинки позволяет подстроить модель под свои нужды: например, если хочется передохнуть, ее можно откинуть. Качественное кресло среднего ценового сегмента. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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