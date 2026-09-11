Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532022)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532022)
Данная модель отлично подойдет не только для офиса, но и прекрасно дополнит интерьер дома. Оснащена механизмом качания Top-Gun. Кресло имеет улучшенную эргономику с выраженной боковой и поясничной поддержкой. Ткань С - обивочный материал, состоящий из 100% синтетического волокна, неприхотлив в уходе. Наполнитель кресла - поролон средней жесткости. Пластиковое пятилучие способно выдержать нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Данное кресло относится к топ-ассортименту и имеет доступную цену. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, хорошей эргономикой, качественным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 500 руб.2125 руб. в СплитКресло игровое Defender CORE BLACK
-
В наличииЦена 8 720 руб.2180 руб. в СплитКресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитКресло игровое Defender ROCK BLACK/RED PU
-
В наличииЦена 9 680 руб. 16 290 руб.2420 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа ...
-
В наличииЦена 10 610 руб. 17 820 руб.2653 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (5324...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитКресло игровое Defender AZGARD BLACK
-
В наличииЦена 13 330 руб.3333 руб. в СплитКомпьютерное кресло Defender Ultimate (64355)
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитКресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный
-
В наличииЦена 18 270 руб.4568 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа кресто...
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532022)