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Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED

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Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - фото 3
Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - фото 4
Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - фото 5
Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - фото 6
Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - фото 1
  • Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - фото 2
  • Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - фото 3
  • Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - фото 4
  • Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - фото 5
  • Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - фото 6
  • Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 720 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702964
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED
8 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
86х56х48
Вес, кг.
17.6

Описание товара Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED

Продуманная эргономика - главное достоинство этого игрового кресла. Подушки, мягкие подлокотники и подставка под ноги обеспечат комфорт даже во время длительной игры.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Продуманная эргономика - главное достоинство этого игрового кресла. Подушки, мягкие подлокотники и подставка под ноги обеспечат комфорт даже во время длительной игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED - этот товар вы можете купить по цене 8720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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