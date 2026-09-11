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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный

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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 1
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 2
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 3
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 4
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 5
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 6
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 7
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 1
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 2
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 3
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 4
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 5
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 6
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 7
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557750
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
13.9

Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный

Выберите оптимальную высоту кресла с помощью рычага, расположенного под сиденьем. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания (вперед-назад). Тактильно комфортные, долговечные, гипоаллергенные материалы обивки, обеспечивают оптимальный теплообмен и абсолютный комфорт в течение всего срока службы. Подлокотники отлиты из прочного текстурированного пластика, фиксируются винтовыми креплениями на торцевых сторонах сиденья и спинки, не сужая посадочное место. Вентиляционные отверстия отводят тепло от спины геймера во время продолжительных игровых сессий. Изготавливается из высокопрочного стеклонаполненного полиамида, что делает кресло легче и позволяет выдерживать высокие продолжительные нагрузки.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Выберите оптимальную высоту кресла с помощью рычага, расположенного под сиденьем. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания (вперед-назад). Тактильно комфортные, долговечные, гипоаллергенные материалы обивки, обеспечивают оптимальный теплообмен и абсолютный комфорт в течение всего срока службы. Подлокотники отлиты из прочного текстурированного пластика, фиксируются винтовыми креплениями на торцевых сторонах сиденья и спинки, не сужая посадочное место. Вентиляционные отверстия отводят тепло от спины геймера во время продолжительных игровых сессий. Изготавливается из высокопрочного стеклонаполненного полиамида, что делает кресло легче и позволяет выдерживать высокие продолжительные нагрузки.


Теги товара: на колесиках
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Отзывы


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