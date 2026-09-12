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Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик

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Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 1
Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 2
Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 3
Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 4
Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 5
Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 1
  • Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 2
  • Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 3
  • Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 4
  • Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 5
  • Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695415
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х61х27
Вес, кг.
14.25

Описание товара Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик

Кресло компьютерное игровое RUDGER подойдет как для взрослого, так и для школьника. Прекрасно подходит в офис или кабинет, сочетается с любой мебелью квартиры. Модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Обивка выполнена из ткани высокой износостойкости. Удобные анатомические подвижные подлокотники с мягкими накладками из ткани. Спинка имеет регулировку по высоте и углу наклона с возможностью фиксации в любом положении. Регулировка высоты с помощью газлифта. Игровое кресло RUDGER способно выдерживать нагрузку до 120 кг. Кресло установлено на прочную 5-лучевую основу из пластика, в которую надежно закреплены колесики



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie Rudger черный/красный ткань/эко.кожа с подголов. крестов. пластик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный/красный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло компьютерное игровое RUDGER подойдет как для взрослого, так и для школьника. Прекрасно подходит в офис или кабинет, сочетается с любой мебелью квартиры. Модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Обивка выполнена из ткани высокой износостойкости. Удобные анатомические подвижные подлокотники с мягкими накладками из ткани. Спинка имеет регулировку по высоте и углу наклона с возможностью фиксации в любом положении. Регулировка высоты с помощью газлифта. Игровое кресло RUDGER способно выдерживать нагрузку до 120 кг. Кресло установлено на прочную 5-лучевую основу из пластика, в которую надежно закреплены колесики


Теги товара: на колесиках
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Доставка
Отзывы


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