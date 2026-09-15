Top.Mail.Ru
Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 270 руб. 
Начислим 293 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695430
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром
18 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Размеры в упаковке, см
88х66х38
Вес, кг.
21.05

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром

Компьютерное кресло бюрократ сочетает продуманную функциональность и удобство настройки под пользователя. Металлическая крестовина обеспечивает надёжную основу, а синхронный механизм качания добавляет динамики в рабочий день. Высоту кресла можно отрегулировать с помощью газлифта, а регулировка под вес помогает подобрать подходящие параметры. Подлокотники поддерживают руки, цельная со спинкой конструкция сиденья создаёт единое решение для рабочего места.



Теги товара: до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Описание
Компьютерное кресло бюрократ сочетает продуманную функциональность и удобство настройки под пользователя. Металлическая крестовина обеспечивает надёжную основу, а синхронный механизм качания добавляет динамики в рабочий день. Высоту кресла можно отрегулировать с помощью газлифта, а регулировка под вес помогает подобрать подходящие параметры. Подлокотники поддерживают руки, цельная со спинкой конструкция сиденья создаёт единое решение для рабочего места.


Теги товара: до 120 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа крестов. металл хром – стоимость товара 18270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...