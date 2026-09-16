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Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU

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Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU - фото 3
Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU - фото 4
Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU - фото 5
Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU - фото 1
  • Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU - фото 2
  • Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU - фото 3
  • Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU - фото 4
  • Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU - фото 5
  • Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702922
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU
7 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.59х0.29
Вес, кг.
14.5

Описание товара Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU

Компьютерное кресло Defender xCom красный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 120 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 420 до 520 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Если нужно зафиксировать положение – есть блокировка наклона спинки. Подголовник снимает нагрузку с шеи, нерегулируемые пластиковые подлокотники с мягкими накладками поддерживают локти в необходимом положении.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерное кресло Defender xCom красный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 120 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 420 до 520 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Если нужно зафиксировать положение – есть блокировка наклона спинки. Подголовник снимает нагрузку с шеи, нерегулируемые пластиковые подлокотники с мягкими накладками поддерживают локти в необходимом положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU - по цене 7520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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