Top.Mail.Ru
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 1
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 2
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 3
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 4
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 5
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 6
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 7
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 8
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 9
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 10
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 11
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 12
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 13
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 14
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 8
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 9
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 10
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 11
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 12
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 13
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 14
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 525674
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949
7 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
80х80х24
Вес, кг.
11.98

Описание товара Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949

Современное кресло, созданное с заботой о комфорте пользователя. Высокая дышащая спинка с подголовником и поддержка поясницы помогут пользователю в продолжительные рабочие дни. Обивка сиденья - прочная, «дышащая» ткань TW. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и способностью впитывать влагу в соответствии с показателями окружающей среды. Благодаря этому материалу можно чувствовать себя комфортно на рабочем месте в любом температурном режиме.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Современное кресло, созданное с заботой о комфорте пользователя. Высокая дышащая спинка с подголовником и поддержка поясницы помогут пользователю в продолжительные рабочие дни. Обивка сиденья - прочная, «дышащая» ткань TW. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и способностью впитывать влагу в соответствии с показателями окружающей среды. Благодаря этому материалу можно чувствовать себя комфортно на рабочем месте в любом температурном режиме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...