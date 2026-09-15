Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб.
В наличии
Код товара: 525674
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 550 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
80х80х24
Вес, кг.
11.98
Описание товара Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949
Современное кресло, созданное с заботой о комфорте пользователя. Высокая дышащая спинка с подголовником и поддержка поясницы помогут пользователю в продолжительные рабочие дни. Обивка сиденья - прочная, «дышащая» ткань TW. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и способностью впитывать влагу в соответствии с показателями окружающей среды. Благодаря этому материалу можно чувствовать себя комфортно на рабочем месте в любом температурном режиме.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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