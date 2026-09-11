Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, черное (532540)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Intense EX-531, экокожа, хром, черное (532540)
Кресло BRABIX Intense EX-531 имеет современную изящную конструкцию. Оснащено монолитным металлическим каркасом, который обеспечивает его надежность и долговечность. Кресло имеет плавный механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией. Обивка выполнена из высококачественного современного материала - экокожи santorini. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Металлические хромированные подлокотники имеют съемные накладки. Механизм качания Deep Tilt - это возможность глубоко раскачиваться в кресле, а также фиксация в одном рабочем положении. А благодаря смещенной оси качания ближе к краю сиденья ноги пользователя не отрываются от пола в отличие от обычного механизма качания Top Gun. Механизм Deep Tilt отличается от других своей прочностью, надежностью, а также плавностью хода. Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
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