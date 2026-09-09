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Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка

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Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 1
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 2
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 3
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 4
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
100
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
сетка
Тип установки
на полозьях
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311594
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
сетка
Тип установки
на полозьях
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х30
Вес, кг.
12.2

Описание товара Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка

Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Материал обивки: сетка (ПВХ + полиэстер). Масса: 12,2 кг. Габариты: 620 х 500 х 545 мм. Ширина сиденья: 50 см.



Теги товара: на полозьях, сетчатые

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
сетка
Тип установки
на полозьях
Страна производитель
Китай
Описание
Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Материал обивки: сетка (ПВХ + полиэстер). Масса: 12,2 кг. Габариты: 620 х 500 х 545 мм. Ширина сиденья: 50 см.


Теги товара: на полозьях, сетчатые
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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