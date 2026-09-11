Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 10 черный/белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497704
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
13
Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 10 черный/белый
Регулировка высоты (газлифт). Пластиковые подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи. Крестовина пластиковая с цветными накладками под цвет чехла. Ограничение по весу: 181 кг. Соответствует стандарту BIFMA.
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Теги товара: на колесиках
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, белый
Страна производитель
Китай
Регулировка высоты (газлифт). Пластиковые подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи. Крестовина пластиковая с цветными накладками под цвет чехла. Ограничение по весу: 181 кг. Соответствует стандарту BIFMA.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
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