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Компьютерное кресло Бюрократ CH-797 (черный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Бюрократ CH-797 (черный)

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Компьютерное кресло Бюрократ CH-797 (черный) - фото 1
Компьютерное кресло Бюрократ CH-797 (черный) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Компьютерное кресло Бюрократ CH-797 (черный) - фото 1
  • Компьютерное кресло Бюрократ CH-797 (черный) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 198172
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, кг.
11.3

Описание товара Компьютерное кресло Бюрократ CH-797 (черный)

Кресло является одним из наиболее важных предметов мебели в офисе. От качества компьютерных стульев зависит уровень комфорта сотрудников, а значит, все важнейшие показатели организации в целом, в том числе и финансовые.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Бюрократ CH-797 (черный)




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло является одним из наиболее важных предметов мебели в офисе. От качества компьютерных стульев зависит уровень комфорта сотрудников, а значит, все важнейшие показатели организации в целом, в том числе и финансовые.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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