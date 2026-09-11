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Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089)

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Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 1
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 2
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 3
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 4
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 5
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 6
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 7
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 8
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 9
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 1
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 2
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 3
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 4
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 5
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 6
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 7
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 8
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 9
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557435
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
58х58х23
Вес, кг.
9.88

Описание товара Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089)

BRABIX Fly CF-100 - доступное, качественное кресло с эргономичной сетчатой спинкой. Бюджетный вариант многофункционального кресла для оборудования приемных и переговорных. Спинка выполнена из прочного материала - акриловой сетки и имеет выраженную поясничную поддержку, обеспечивающую комфортную посадку в течение всего рабочего дня. Ткань TW обладает высокой воздухопроницаемостью и прочностью, практически не истирается. Наполнитель сиденья - утолщенный поролон средней жесткости. Металлические полозья способны выдержать нагрузку до 120 кг!. Неприхотливая модель для дома и офиса среднего ценового сегмента. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
BRABIX Fly CF-100 - доступное, качественное кресло с эргономичной сетчатой спинкой. Бюджетный вариант многофункционального кресла для оборудования приемных и переговорных. Спинка выполнена из прочного материала - акриловой сетки и имеет выраженную поясничную поддержку, обеспечивающую комфортную посадку в течение всего рабочего дня. Ткань TW обладает высокой воздухопроницаемостью и прочностью, практически не истирается. Наполнитель сиденья - утолщенный поролон средней жесткости. Металлические полозья способны выдержать нагрузку до 120 кг!. Неприхотливая модель для дома и офиса среднего ценового сегмента. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло для приемных и переговорных BRABIX Fly CF-100, серое/черное (532089) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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