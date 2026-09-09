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Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое)

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Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) - фото 1
Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) - фото 2
Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) - фото 3
Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) - фото 4
Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) - фото 5
Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) - фото 1
  • Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) - фото 2
  • Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) - фото 3
  • Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) - фото 4
  • Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) - фото 5
  • Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272048
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
59х59х27
Вес, кг.
9.47

Описание товара Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое)

Основание сиденья - фанера.

Наполнитель кресла - утолщенный поролон средней жесткости.

Обивка - приятная на ощупь мебельная ткань "D" с выраженной
"сотовой" структурой рисунка.

Модель оснащена механизмом регулировки высоты кресла, а также глубины посадки.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло BRABIX Prestige Start MG-312 (эргономичная спинка ткань бирюзовое)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание

Основание сиденья - фанера.

Наполнитель кресла - утолщенный поролон средней жесткости.

Обивка - приятная на ощупь мебельная ткань "D" с выраженной
"сотовой" структурой рисунка.

Модель оснащена механизмом регулировки высоты кресла, а также глубины посадки.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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