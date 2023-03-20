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Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное)

2 Отзывы
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Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 6
Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 7
Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 8
Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 9
Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 10
Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 11
Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 8
  • Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 9
  • Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 10
  • Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 11
  • Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272050
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
90х90х38
Вес, кг.
13.18

Описание товара Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное)

Кресло выполнено на основе хромированного металлического каркаса с прочной сеткой.

Подлокотники со съемными противоскользящими накладками.

Хромированное пятилучие и подлокотники подчеркивают изысканный вкус владельца.

Выдержанная эргономика, комфорт в любом температурном режиме благодаря сетке.

Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.

Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное)

20.03.2023
Александр

Достоинства:
Нормальное удобное кресло для долгой работы по приемлимой цене.

Недостатки:
Возможны сколы металла в местах пайки.

Комментарий:
Раз на раз не приходится, одно кресло пришло без дефектов, другое такое же со сколами металла в местах пайки. Возможно, ненадежный сварной шов попался. В целом пока все хорошо, не отвалилось ничего
10.03.2023
Александр

Достоинства:
Качественное, держит вес, хорошо выглядит

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Долго выбирал кресло - чтобы и по цене было не сильно дорого, и не развалилось через неделю. Остановился на этом, вес держит - садится не страшно (100кг). Выглядит хорошо - в стиле неоклассики. Заказал второе такое же



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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание

Кресло выполнено на основе хромированного металлического каркаса с прочной сеткой.

Подлокотники со съемными противоскользящими накладками.

Хромированное пятилучие и подлокотники подчеркивают изысканный вкус владельца.

Выдержанная эргономика, комфорт в любом температурном режиме благодаря сетке.

Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.

Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
20.03.2023
Александр

Достоинства:
Нормальное удобное кресло для долгой работы по приемлимой цене.

Недостатки:
Возможны сколы металла в местах пайки.

Комментарий:
Раз на раз не приходится, одно кресло пришло без дефектов, другое такое же со сколами металла в местах пайки. Возможно, ненадежный сварной шов попался. В целом пока все хорошо, не отвалилось ничего
10.03.2023
Александр

Достоинства:
Качественное, держит вес, хорошо выглядит

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Долго выбирал кресло - чтобы и по цене было не сильно дорого, и не развалилось через неделю. Остановился на этом, вес держит - садится не страшно (100кг). Выглядит хорошо - в стиле неоклассики. Заказал второе такое же


Кресло офисное BRABIX Line EX-530 (хром сетка черное) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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