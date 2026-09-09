Компьютерное кресло Brabix Rider Plus EX-544 черный/серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Rider Plus EX-544 черный/серый
В обивке кресла использована экокожа высокого качества с перфорацией в центральной части. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Плотная набивка, выраженная боковая поддержка и продуманная эргономика позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. В основании надежное пластиковое пятилучие. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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В обивке кресла использована экокожа высокого качества с перфорацией в центральной части. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Плотная набивка, выраженная боковая поддержка и продуманная эргономика позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. В основании надежное пластиковое пятилучие. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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