Top.Mail.Ru
Компьютерное кресло Brabix Rider Plus EX-544 черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Компьютерное кресло Brabix Rider Plus EX-544 черный/серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider Plus EX-544&quot; черный/серый - фото 1
Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider Plus EX-544&quot; черный/серый - фото 2
Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider Plus EX-544&quot; черный/серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider Plus EX-544&quot; черный/серый - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider Plus EX-544&quot; черный/серый - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider Plus EX-544&quot; черный/серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 262693
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
77х77х30
Вес, кг.
15.64

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Rider Plus EX-544 черный/серый

В обивке кресла использована экокожа высокого качества с перфорацией в центральной части. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Плотная набивка, выраженная боковая поддержка и продуманная эргономика позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. В основании надежное пластиковое пятилучие. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Rider Plus EX-544 черный/серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Описание

В обивке кресла использована экокожа высокого качества с перфорацией в центральной части. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Плотная набивка, выраженная боковая поддержка и продуманная эргономика позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. В основании надежное пластиковое пятилучие. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компьютерное кресло Brabix Rider Plus EX-544 черный/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...