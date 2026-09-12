Кресло руководителя Бюрократ CH-607SL черный TW-01 Neo Black сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искуственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695429
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искуственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х65х25
Вес, кг.
15.46
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-607SL черный TW-01 Neo Black сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром
Кресло руководителя Бюрократ CH-607SL — это отличное сочетание удобства, стиля и качества. Оно прекрасно подходит для создания комфортного рабочего места. Сетка в сочетании с тканью обеспечивает хорошую вентиляцию и комфорт при длительном сидении. Хромированная крестовина и детали добавляют современный и элегантный вид, а подголовник предоставляет дополнительную поддержку шеи. Это кресло станет не только отличным дополнением к вашему офису, но и поможет поддерживать правильную осанку во время работы.
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Теги товара: на колесиках
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искуственная кожа/текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кресло руководителя Бюрократ CH-607SL — это отличное сочетание удобства, стиля и качества. Оно прекрасно подходит для создания комфортного рабочего места. Сетка в сочетании с тканью обеспечивает хорошую вентиляцию и комфорт при длительном сидении. Хромированная крестовина и детали добавляют современный и элегантный вид, а подголовник предоставляет дополнительную поддержку шеи. Это кресло станет не только отличным дополнением к вашему офису, но и поможет поддерживать правильную осанку во время работы.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Кресло руководителя Бюрократ CH-607SL черный TW-01 Neo Black сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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