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Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый

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Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый - фото 1
Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый - фото 2
Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый - фото 3
Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый - фото 1
  • Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый - фото 2
  • Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый - фото 3
  • Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695391
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х54х50
Вес, кг.
14.7

Описание товара Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый

Эргономичное кресло. Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Поясничная поддержка спины с регулировкой по высоте. Подлокотники 3D Регулировка высоты (газлифт).

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичное кресло. Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Поясничная поддержка спины с регулировкой по высоте. Подлокотники 3D Регулировка высоты (газлифт).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ MC-W611NL серый TW-04 38-417 сетка/ткань крестов.4-луч. пластик пластик белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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