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Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников темно-синий крестовина металл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников темно-синий крестовина металл

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Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников темно-синий крестовина металл - фото 1
Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников темно-синий крестовина металл - фото 2
Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников темно-синий крестовина металл - фото 3
Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников темно-синий крестовина металл - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металлическая
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников темно-синий крестовина металл - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников темно-синий крестовина металл - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников темно-синий крестовина металл - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников темно-синий крестовина металл - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311661
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металлическая
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
9.9

Описание товара Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников темно-синий крестовина металл

Крестовина металлическая разборная, крашеная под хром. Колеса для паркета/ламината. Колеса оснащены тормозом безопасности, реагирующим на изменение давления: стул не откатывается, когда вы садитесь или встаете. Масса: 9,95 кг. Габариты: 57х22х47 см.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников темно-синий крестовина металл




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металлическая
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Крестовина металлическая разборная, крашеная под хром. Колеса для паркета/ламината. Колеса оснащены тормозом безопасности, реагирующим на изменение давления: стул не откатывается, когда вы садитесь или встаете. Масса: 9,95 кг. Габариты: 57х22х47 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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