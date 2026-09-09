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Кресло Brabix Next MG-318 черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Brabix Next MG-318 черное

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Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 1
Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 2
Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 3
Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 4
Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 5
Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 6
Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 7
Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 8
Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 9
Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 1
  • Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 2
  • Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 3
  • Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 4
  • Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 5
  • Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 6
  • Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 7
  • Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 8
  • Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 9
  • Кресло Brabix Next MG-318 черное - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264868
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
56х53х29
Вес, кг.
10.72

Описание товара Кресло Brabix Next MG-318 черное

Спинка кресла выполнена из прочного сетчатого акрила с оригинальным "узором". Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Залогом комфортного использования кресла также является эргономичная форма надёжного пластикового каркаса. В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Отдельное внимание стоит обратить на подлокотники кресла - ультрасовременная форма в сочетании с высокими показателями прочности не оставят равнодушными никого. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении. В основании кресла прочное металлическое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Next MG-318 черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

Спинка кресла выполнена из прочного сетчатого акрила с оригинальным "узором". Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Залогом комфортного использования кресла также является эргономичная форма надёжного пластикового каркаса. В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Отдельное внимание стоит обратить на подлокотники кресла - ультрасовременная форма в сочетании с высокими показателями прочности не оставят равнодушными никого. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении. В основании кресла прочное металлическое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.

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Доставка
Отзывы


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