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Кресло офисное Defender AKVILON BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное Defender AKVILON BLACK

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Кресло офисное Defender AKVILON BLACK - фото 1
Кресло офисное Defender AKVILON BLACK - фото 2
Кресло офисное Defender AKVILON BLACK - фото 3
Кресло офисное Defender AKVILON BLACK - фото 4
Кресло офисное Defender AKVILON BLACK - фото 5
Кресло офисное Defender AKVILON BLACK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло офисное Defender AKVILON BLACK - фото 1
  • Кресло офисное Defender AKVILON BLACK - фото 2
  • Кресло офисное Defender AKVILON BLACK - фото 3
  • Кресло офисное Defender AKVILON BLACK - фото 4
  • Кресло офисное Defender AKVILON BLACK - фото 5
  • Кресло офисное Defender AKVILON BLACK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702957
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х59х28
Вес, кг.
11.2

Описание товара Кресло офисное Defender AKVILON BLACK

Кресло офисное Defender AKVILON черного цвета с механизмом качания топ-ган оснащено откидными подлокотниками. Мягкость сиденья с тканевой обивкой обеспечивает полиуретановый наполнитель. Сетчатая спинка комфортна при любой температуре в помещении.

Отзывы о товаре Кресло офисное Defender AKVILON BLACK




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло офисное Defender AKVILON черного цвета с механизмом качания топ-ган оснащено откидными подлокотниками. Мягкость сиденья с тканевой обивкой обеспечивает полиуретановый наполнитель. Сетчатая спинка комфортна при любой температуре в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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