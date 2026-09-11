Кресло руководителя Бюрократ CH-868N серый искусственная кожа
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497744
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
17.2
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-868N серый искусственная кожа
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Подлокотники с мягкими накладками. Регулировка высоты (газлифт). Ограничение по весу: 120 кг. Крестовина пластиковая. Соответствует стандарту BIFMA. Масса: 17,92 кг. Объем: 0,194 м3. Габариты (мм): 750 x 380 x 680.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Подлокотники с мягкими накладками. Регулировка высоты (газлифт). Ограничение по весу: 120 кг. Крестовина пластиковая. Соответствует стандарту BIFMA. Масса: 17,92 кг. Объем: 0,194 м3. Габариты (мм): 750 x 380 x 680.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей, серые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей, серые
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