Кресло игровое Zombie GAME TETRA черный/карбон эко.кожа крестов. пластик
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695410
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х65х32
Вес, кг.
19.15
Описание товара Кресло игровое Zombie GAME TETRA черный/карбон эко.кожа крестов. пластик
Кресло игровое Zombie GAME Tetra рассчитано на нагрузку до 120 кг. Модель с дизайном в черном цвете оснащена нерегулируемыми подлокотниками и подголовником. Обивка спинки и сиденья изготовлена из экокожи. Легкость перемещения изделия по полу гарантируют ролики из пластика. Кресло игровое Zombie GAME Tetra позволяет выполнять регулировку высоты сиденья в диапазоне от 450 до 545 мм. Особенностью модели является функция регулировки жесткости качания.
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Теги товара: на колесиках
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кресло игровое Zombie GAME Tetra рассчитано на нагрузку до 120 кг. Модель с дизайном в черном цвете оснащена нерегулируемыми подлокотниками и подголовником. Обивка спинки и сиденья изготовлена из экокожи. Легкость перемещения изделия по полу гарантируют ролики из пластика. Кресло игровое Zombie GAME Tetra позволяет выполнять регулировку высоты сиденья в диапазоне от 450 до 545 мм. Особенностью модели является функция регулировки жесткости качания.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Кресло игровое Zombie GAME TETRA черный/карбон эко.кожа крестов. пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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