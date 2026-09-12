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Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный

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Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 1
Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 2
Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 3
Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 4
Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 5
Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 6
Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 7
Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 8
Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 1
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 2
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 3
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 4
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 5
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 6
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 7
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 8
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695417
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х61х32
Вес, кг.
19

Описание товара Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный

Кресло компьютерное игровое ZOMBIE WEAVER подойдет как для взрослого, так и для школьника. Прекрасно подходит в офис или кабинет, сочетается с любой мебелью квартиры. Модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Обивка выполнена из ткани высокой износостойкости. Кресло имеет выдвижную подставку для ног. Удобные анатомические подвижные подлокотники с мягкими накладками из ткани. Спинка имеет регулировку по высоте и углу наклона с возможностью фиксации в любом положении. Регулировка высоты с помощью газлифта. Игровое кресло ZOMBIE WEAVER способно выдерживать нагрузку до 120 кг. Кресло установлено на прочную 5-лучевую основу из пластика, в которую надежно закреплены колесики.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный




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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло компьютерное игровое ZOMBIE WEAVER подойдет как для взрослого, так и для школьника. Прекрасно подходит в офис или кабинет, сочетается с любой мебелью квартиры. Модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Обивка выполнена из ткани высокой износостойкости. Кресло имеет выдвижную подставку для ног. Удобные анатомические подвижные подлокотники с мягкими накладками из ткани. Спинка имеет регулировку по высоте и углу наклона с возможностью фиксации в любом положении. Регулировка высоты с помощью газлифта. Игровое кресло ZOMBIE WEAVER способно выдерживать нагрузку до 120 кг. Кресло установлено на прочную 5-лучевую основу из пластика, в которую надежно закреплены колесики.


Теги товара: на колесиках, тканевые
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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