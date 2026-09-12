Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло игровое Zombie Weaver черный с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный
Кресло компьютерное игровое ZOMBIE WEAVER подойдет как для взрослого, так и для школьника. Прекрасно подходит в офис или кабинет, сочетается с любой мебелью квартиры. Модель современная для любого интерьера. Надежный корпус и долговечный наполнитель. Обивка выполнена из ткани высокой износостойкости. Кресло имеет выдвижную подставку для ног. Удобные анатомические подвижные подлокотники с мягкими накладками из ткани. Спинка имеет регулировку по высоте и углу наклона с возможностью фиксации в любом положении. Регулировка высоты с помощью газлифта. Игровое кресло ZOMBIE WEAVER способно выдерживать нагрузку до 120 кг. Кресло установлено на прочную 5-лучевую основу из пластика, в которую надежно закреплены колесики.
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Теги товара: на колесиках, тканевые
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Теги товара: на колесиках, тканевые
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